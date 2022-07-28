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Болгария подпишет договор о поставке сжиженного газа из США на семи танкерах

Болгария подпишет договор о поставке сжиженного газа из США на семи танкерах Минэнергетики Болгарии предлагает заключить договор о поставке американского сжиженного газа на семи танкерах в зимние месяцы.
Энергетика
28 июля 2022 г. 16:43
Болгария подпишет договор о поставке сжиженного газа из США на семи танкерах

Минэнергетики Болгарии предлагает заключить договор о поставке американского сжиженного газа на семи танкерах в зимние месяцы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в начале заседания правительства сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Кирил Петков.

"Министерство энергетики предложит заключить договор о семи судах с сжиженным газом, что улучшит энергетическую безопасность Болгарии, - сказал Петков. - Условие для получения этого количества газа - обеспечение необходимой инфраструктуры [для разгрузки газа] в Греции и Турции, которую должно обеспечить техническое правительство. Договор, который сегодня будет предложен, - важный шаг в совместной работе с Европейской комиссией по обеспечению природного газа в зимние месяцы".

Сегодняшнее заседание - заключительное в работе правительства Петкова, после того как болгарские социалисты не смогли успешно реализовать третий мандат на формирования правительства, президент Румен Радев должен в ближайшее время подписать указ о роспуске парламента, назначить техническое правительство и определить дату досрочных выборов в парламент.

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Версия на английском языке Bulgaria to ink deal on LNG supply from US on 7 tankers

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