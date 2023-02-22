Биржевые цены на газ в Европе незначительно выросли

Цены на газовые фьючерсы в Европе в начале торгов в среду незначительно выросли, находясь чуть выше 540 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газовые фьючерсы в Европе в начале торгов в среду незначительно выросли, находясь чуть выше 540 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 544,4 доллара. Далее цена газа составляет 543,9 доллара (+1,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 535,6 доллара за тысячу кубометров.