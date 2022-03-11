"Азеригаз" зарегистрировал около 11 тысяч новых абонентов

На 1 марта этого года число абонентов ПО "Азеригаз" достигло 2 млн 452 тыс. 924.

На 1 марта этого года число абонентов ПО "Азеригаз" достигло 2 млн 452 тыс. 924.

Как передает Report, об этом заявил сегодня генеральный директор ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Руслан Алиев на совместной акции "Открытые двери".

По его словам, из них 2 млн 415 тыс. 503 абонента относятся к категории населения, 37 тыс. 421 абонент - другие категории потребителей.

Он отметил, что за январь-февраль текущего года зарегистрировано 10 775 новых абонентов. Из них 10 197 относятся к категории населения, 578 абонентов - другие категории потребителей. В феврале зарегистрировано 4 тыс. 868 новых абонентов. Из них 4 тыс. 557 - категория население, 311 абонентов – другие категории потребителей.