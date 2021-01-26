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"Азеригаз" прокомментировал завышение задолженностей за газ

"Азеригаз" прокомментировал завышение задолженностей за газ ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) прокомментировало заявления абонентов о завышении использования газа и, соответственно, задолженностей за газ
Энергетика
26 января 2021 г. 16:26
Азеригаз прокомментировал завышение задолженностей за газ

ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) прокомментировало заявления абонентов о завышении использования газа и, соответственно, задолженностей за газ.

Как сообщает Report, генеральный директор организации Руслан Алиев заявил журналистам, что эти претензии необоснованны.

"Если в 2019 году число абонентов, перешагнувших лимит в 2 200 кубометров, составляло 460 тыс., то в 2020 году увеличилось до 588 тыс. В прошлом году мы приняли в газовой сети, обслуживающей население, на 490 млн кубометров больше газа, чем в предыдущем году. Это означает, что есть спрос. И это, в основном, связано с пандемией. После начала периода пандемии спрос на газ на промышленных предприятиях упал на 30-40%. В то же время не работали кафе-рестораны. Но расходы газа в категории населения начали расти. Люди оставались дома, а нашей задачей было удовлетворить потребности населения. Расходы газа увеличились.

Иногда абоненты утверждают, что счетчик "накручивает" больше положенного. Мы рассчитываем газ в не деньгах, а в кубометрах. Поэтому, когда увеличивается использование газа, растет и плата за него", - отметил он.

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