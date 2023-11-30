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"Азерэнержи" увеличило экспортные доходы более чем в 5 раз

"Азерэнержи" увеличило экспортные доходы более чем в 5 раз За январь-октябрь текущего года ОАО "Азерэнержи" экспортировало электроэнергии на сумму 347,3 млн долларов США.
Энергетика
30 ноября 2023 г. 19:46
Азерэнержи увеличило экспортные доходы более чем в 5 раз

За январь-октябрь текущего года ОАО "Азерэнержи" экспортировало электроэнергии на сумму 347,3 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в ноябрьском номере ”Экспортного обзора“ Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Это на 283,2 млн долларов США, или в 5,4 раза больше, чем за тот же период 2022 года.

Отметим, что общий экспорт Азербайджана за январь-октябрь текущего года составил 29,3 млрд долларов США, а экспорт по ненефтяному сектору - 2,7 млрд долларов США, что больше на 11,1% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке "AzərEnerji" ixrac gəlirlərini 5 dəfədən çox artırıb

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