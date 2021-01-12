"Азерэнержи" приступило к ремонту малых ГЭС в Суговушане

Станции были сильно повреждены в ходе боевых действий

"Азерэнержи" приступило к капитальному ремонту и восстановительным работам на МГЭС "Суговушан-1" и "Суговушан-2" общей мощностью 7,8 мегават, которые находятся на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу компании.

Следует отметить, что в Суговшане армянские оккупанты демонтировали работоспособные запчасти малых электростанций мощностью 4,8 и 3 мегават, а то, что не смогли унести, уничтожили. В то же время станции были сильно повреждены в ходе боевых действий. Поэтому машинные залы, агрегаты, генераторы, а также здание центра управления, щиты, оборудование, трансформаторы напряжения и тока подстанции на малых ГЭС "Суговушан-1" и "Суговушан-2" ремонтируются или заменяются новыми.