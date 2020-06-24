​Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию на 22%

В январе-мае этого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано более 4,3 млрд кубометров газа.

Как сообщили Report в Министерстве энергетики, этот показатель на 21,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

По TANAP в Турцию за этот период было поставлено 1,6 млрд кубометров газа.

С момента ввода в эксплуатацию до 1 июня TANAP поставила в Турцию 5,47 млрд кубометров газа.

Отметим, что в Турцию поставляется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения "Шахдениз". Природный газ в Турцию экспортируется по Южно-Кавказскому газопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и TANAP. Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум был транспортирован в Турцию в 2007 году. Поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP начались с 30 июня 2018 года.