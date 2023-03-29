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Азербайджанская нефть продолжает дорожать 

Азербайджанская нефть продолжает дорожать  Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 2,46 доллара или 3,14%, до 80,74 доллара.
Энергетика
29 марта 2023 г. 09:41
Азербайджанская нефть продолжает дорожать 

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 2,46 доллара или 3,14%, до 80,74 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 78,14 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price continues to rise
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti bahalaşmaqda davam edir

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