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Азербайджанская нефть подешевела

Азербайджанская нефть подешевела Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 2,19 доллара или 2,62%, до 81,41 доллара США
Энергетика
15 марта 2023 г. 10:13
Азербайджанская нефть подешевела

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке cнизилась на 2,19 доллара или 2,62%, до 81,41 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Накануне майские фьючерсы на нефть марки Brent торговались по 77,45 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azeri Light oil price falls to $81
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 81 dollaradək düşüb

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