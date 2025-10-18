Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Азербайджанская нефть подешевела почти на $1

    Энергетика
    • 18 октября, 2025
    • 10:59
    Азербайджанская нефть подешевела почти на $1

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,98 или 1,55% - до $62,17.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $60,91.

    В турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB понизилась на $1,16 или 1,92%, составив $60,25.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном, в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

    Azeri Light стоимость нефти Азербайджан фьючерсы
    Azərbaycan neftinin qiyməti 1 dollara yaxın ucuzlaşıb
    Azerbaijani oil price in global market falls by nearly $1

