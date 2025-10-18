Азербайджанская нефть подешевела почти на $1

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,98 или 1,55% - до $62,17.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $60,91.

В турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB понизилась на $1,16 или 1,92%, составив $60,25.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном, в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.