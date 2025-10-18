İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Azərbaycan neftinin qiyməti 1 dollara yaxın ucuzlaşıb

    Energetika
    • 18 oktyabr, 2025
    • 10:41
    Azərbaycan neftinin qiyməti 1 dollara yaxın ucuzlaşıb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 0,98 ABŞ dolları, yaxud 1,55 % azalaraq 62,17 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin dekabr fyuçerslərinin qiyməti 60,91 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 1,16 ABŞ dolları və ya 1,92 % azalaraq 60,25 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 70 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda neft əsasən "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Azeri Light Xam neft Birja
    Азербайджанская нефть подешевела почти на $1

    Son xəbərlər

    11:10

    Ukraynalı politoloq: Zelenski-Tramp görüşünün nəticəsiz olacağı gözlənilən idi

    Digər
    11:08

    Mehriban Əliyevanın Vatikana səfəri dünya mediasının diqqət mərkəzində

    Xarici siyasət
    10:56
    Foto

    Milli Kitabxanada Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası Günü ilə bağlı sərgi açılıb

    Ədəbiyyat
    10:53

    "Deloitte": Azərbaycanda biznes mühitində sektor müxtəlifliyi baxımından müsbət dinamika müşahidə olunur

    Biznes
    10:49

    Azərbaycan boksçularının Avropa çempionatında ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    10:43

    PSJ Lamin Yamalı rekord məbləğ qarşılığında transfer etmək istəyir

    Futbol
    10:43

    Prezident: TDT Azərbaycan və Qazaxıstan arasında qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində əsas rol oynayır

    Xarici siyasət
    10:41

    Hikmət Hacıyev: Mehriban Əliyevanın Vatikan səfəri Azərbaycanın humanitar diplomatiyasının parlaq nümunəsidir

    Xarici siyasət
    10:41

    Azərbaycan neftinin qiyməti 1 dollara yaxın ucuzlaşıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti