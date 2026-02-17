Азербайджан построит около 10 новых школ в Сирии

Азербайджан окажет содействие в строительстве и капитальном ремонте разрушенных и поврежденных школ в Сирии.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.

Отмечается, что 17 февраля в штаб-квартире ICESCO в Рабате было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики, Министерством образования Сирийской Арабской Республики и Организацией исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) относительно восстановления образовательной инфраструктуры в Сирии.

Документ подписали министр науки и образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев, министр образования Сирийской Арабской Республики Мухаммед Абдулрахман Турко и гендиректор ICESCO Салим бин Мухаммед аль-Малик.

Согласно документу, Азербайджан окажет поддержку восстановлению образовательной инфраструктуры в Сирии, построив около 10 новых школьных зданий и отремонтировав около 100 поврежденных школ.

Выступивший на церемонии подписания Эмин Амруллаев подчеркнул важность инициативы, направленной на восстановление образовательной инфраструктуры в Сирии при поддержке Азербайджана и добавил, что данная инициатива направлена на создание безопасной и современной образовательной среды для детей и молодежи в Сирийской Арабской Республике.

Гендиректор Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры Салим бин Мухаммед аль-Малик заявил, что соглашение внесет вклад в восстановление образовательной инфраструктуры в Сирии и будет способствовать укреплению сотрудничества между странами исламского мира.