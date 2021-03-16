О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан за 2 месяца заработал на экспорте нефти 2 млрд долларов

Азербайджан за 2 месяца заработал на экспорте нефти 2 млрд долларов В январе-феврале этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны 5,694 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.
Энергетика
16 марта 2021 г. 16:29
Азербайджан за 2 месяца заработал на экспорте нефти 2 млрд долларов

В январе-феврале этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны 5,694 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Общая стоимость экспорта сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, составила 2,044 млрд долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта увеличился на 0,3%, а стоимость снизилась на 25%.

Доля данной продукции в общем экспорте Азербайджана составила 83,9%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan earns $2B from oil exports 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 2 ayda neft ixracından 2 milyard dollar gəlir əldə edib

Новости партнеров

Самое важное

С 1 апреля граждане Азербайджана смогут посещать Турцию по удостоверению личности
С 1 апреля граждане Азербайджана смогут посещать Турцию по удостоверению личности
16 марта 2021 г. 16:15
Президент: Армяне из Армении и иностранных стран были насильно заселены в Гадрут
Президент: Армяне из Армении и иностранных стран были насильно заселены в Гадрут
16 марта 2021 г. 13:37
Президент Азербайджана водрузил флаг в Гадруте 
Президент Азербайджана водрузил флаг в Гадруте 
16 марта 2021 г. 12:28
Премьер-министр: Закупки по завышенным ценам будут решительно пресечены
Премьер-министр: Закупки по завышенным ценам будут решительно пресечены
16 марта 2021 г. 11:46
Премьер-министр Азербайджана предоставляет отчет в Милли Меджлисе
Премьер-министр Азербайджана предоставляет отчет в Милли Меджлисе
16 марта 2021 г. 11:19
Главный редактор газеты Республика скончался от коронавируса
Главный редактор газеты "Республика" скончался от коронавируса
16 марта 2021 г. 11:03
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
16 марта 2021 г. 10:20
В Баку еще 3 школы закрыты из-за коронавируса
В Баку еще 3 школы закрыты из-за коронавируса
15 марта 2021 г. 17:49
Министр: На качество образования влияют различные факторы
Министр: На качество образования влияют различные факторы
15 марта 2021 г. 16:46
В Ходжавенде 41-летний мужчина подорвался на мине
В Ходжавенде 41-летний мужчина подорвался на мине
15 марта 2021 г. 15:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi