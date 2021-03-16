Азербайджан за 2 месяца заработал на экспорте нефти 2 млрд долларов

В январе-феврале этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны 5,694 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
Общая стоимость экспорта сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, составила 2,044 млрд долларов США.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта увеличился на 0,3%, а стоимость снизилась на 25%.
Доля данной продукции в общем экспорте Азербайджана составила 83,9%.