Азербайджан за 11 месяцев экспортировал около 28 млн тонн нефти

В январе-ноябре этого года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал 27,6 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость продукции составила 8,9 млрд долларов США.
Объем экспортируемой продукции за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 5,2%, а стоимость - на 36,2%.
Доля сырой нефти и нефтепродуктов в общем экспорте Азербайджана составила 68,4%.