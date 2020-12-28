Азербайджан за 11 месяцев экспортировал около 28 млн тонн нефти

В январе-ноябре этого года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал 27,6 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород

В январе-ноябре этого года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал 27,6 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость продукции составила 8,9 млрд долларов США.

Объем экспортируемой продукции за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 5,2%, а стоимость - на 36,2%.

Доля сырой нефти и нефтепродуктов в общем экспорте Азербайджана составила 68,4%.