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Азербайджан за 11 месяцев экспортировал около 28 млн тонн нефти

Азербайджан за 11 месяцев экспортировал около 28 млн тонн нефти В январе-ноябре этого года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал 27,6 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород
Энергетика
28 декабря 2020 г. 17:26
Азербайджан за 11 месяцев экспортировал около 28 млн тонн нефти

В январе-ноябре этого года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал 27,6 млн тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость продукции составила 8,9 млрд долларов США.

Объем экспортируемой продукции за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 5,2%, а стоимость - на 36,2%.

Доля сырой нефти и нефтепродуктов в общем экспорте Азербайджана составила 68,4%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 11 ayda 28 milyon tona yaxın neft ixrac edib

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