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Азербайджан в прошлом году заработал 7 млн манатов от транспортировки нефти и газа

Азербайджан в прошлом году заработал 7 млн манатов от транспортировки нефти и газа В 2022 году доходы от транспортировки нефти и природного газа по территории Азербайджана (плата за транзит) составили 4,2 млн долларов США или 7,2 млн манатов.
Энергетика
20 июня 2023 г. 10:45
Азербайджан в прошлом году заработал 7 млн манатов от транспортировки нефти и газа

В 2022 году доходы от транспортировки нефти и природного газа по территории Азербайджана (плата за транзит) составили 4,2 млн долларов США или 7,2 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете “Аудит формирования и использования по основным направлениям средств Государственного нефтяного фонда” Счетной палаты по итогам мероприятия внешнего государственного финансового контроля.

Согласно документу, данная статья доходов исполнена на 14,6 млн манатов или на 66,9% меньше, чем предусмотрено в бюджете (21,8 млн манатов), также зафиксировано снижение по сравнению с 2021 годом (21,4 миллиона манатов) на 14,2 млн манатов или на 8,3 млн долларов США.

В 2022 году по главному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан было прокачано 7,2 млн баррелей нефти, хотя прогнозируемый объем транспортировки нефти составляет 30,9 млн баррелей.

Причиной резкого снижения поступлений по доходам от транспортировки нефти и газа по территории Азербайджана стало прекращение транспортировки по Западному экспортному трубопроводу (Баку-Супса) в связи с ситуацией на Украине и введенными ограничениями на транспортировку в Черном море.

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Версия на английском языке Azerbaijan earns $4.2M from transportation of oil and gas through its territory
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ötən il neft və qazın nəqlindən 7 milyon manat gəlir əldə edib

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