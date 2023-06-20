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Азербайджан увеличил доходы от продажи углеводородов на 32%

Азербайджан увеличил доходы от продажи углеводородов на 32% В 2022 году Азербайджан получил 19 млрд 698,9 млн манатов или 11 млрд 587,6 млн долларов США чистой прибыли от продажи углеводородов.
Энергетика
20 июня 2023 г. 10:06
Азербайджан увеличил доходы от продажи углеводородов на 32%

В 2022 году Азербайджан получил 19 млрд 698,9 млн манатов или 11 млрд 587,6 млн долларов США чистой прибыли от продажи углеводородов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете “Аудит формирования и использования по основным направлениям средств Государственного нефтяного фонда” Счетной палаты по итогам мероприятия внешнего государственного финансового контроля.

Согласно документу, это на 4 млрд 705,5 млн манатов или на 31,8% больше утвержденного бюджетного показателя фонда за 2022 год.

Хотя прогноз добычи по ряду месторождений в отчетном году не был полностью выполнен, в результате стоимости нефти выше прогнозируемой, поступления фонда по этому источнику превысили прогноз. Так, в бюджете на 2022 год цена нефти была заложена на уровне 70 долларов США, однако средневзвешенная цена за баррель в течение года составила 101,1 доллара США.

Таким образом, в 2022 году доходы от реализации прибыльных нефти и газа составили 11 млрд 587,6 млн долларов США или 19 млрд 698,9 млн манатов, в том числе от реализации конденсата с месторождения “Азери-Чираг-Гюнешли” - 9 млрд 888,8 млн долларов США, с месторождения “Шахдениз” – 328,6 млн долларов США, продажи газа с месторождения ”Шахдениз" – 1 млрд 114,4 млн долларов США.

Также по другим месторождениям получен доход в размере 91,4 млн долларов США, по протоколу соглашения – 164,4 млн долларов США.

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Версия на английском языке Azerbaijan increases revenues from hydrocarbon sales by 32% 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan payına düşən karbohidrogenlərin satışından gəlirini 32 % artırıb

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