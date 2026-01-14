Азербайджан в декабре отставал от квоты ОПЕК+ на 98 тыс. б/с

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в декабре 2025 года составила 453 тыс. баррелей (б/с), что на 2 тыс. б/с ниже показателя ноября.

Об этом сообщает "Report" со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

По договоренности, достигнутой на 37-й встрече министров стран "ОПЕК плюс", квота добычи нефти Азербайджана на 2025 год составляет 551 тыс. б/с. Таким образом, в декабре фактическая добыча в стране отставала от плана в рамках сделки ОПЕК+ на 98 тыс. б/с.

По данным картеля, в первом квартале этого года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 466 тыс. баррелей, во втором - 461 тыс. баррелей, а в третьем - 458 тыс. баррелей, в четвертом – 456 тыс. баррелей.

В 2025 году среднесуточная добыча нефти в стране составила 460 тыс. баррелей против показателя 2024 года 481 тыс. баррелей.