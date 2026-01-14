Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан в декабре отставал от квоты ОПЕК+ на 98 тыс. б/с

    Энергетика
    • 14 января, 2026
    • 17:10
    Азербайджан в декабре отставал от квоты ОПЕК+ на 98 тыс. б/с

    Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в декабре 2025 года составила 453 тыс. баррелей (б/с), что на 2 тыс. б/с ниже показателя ноября.

    Об этом сообщает "Report" со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

    По договоренности, достигнутой на 37-й встрече министров стран "ОПЕК плюс", квота добычи нефти Азербайджана на 2025 год составляет 551 тыс. б/с. Таким образом, в декабре фактическая добыча в стране отставала от плана в рамках сделки ОПЕК+ на 98 тыс. б/с.

    По данным картеля, в первом квартале этого года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 466 тыс. баррелей, во втором - 461 тыс. баррелей, а в третьем - 458 тыс. баррелей, в четвертом – 456 тыс. баррелей.

    В 2025 году среднесуточная добыча нефти в стране составила 460 тыс. баррелей против показателя 2024 года 481 тыс. баррелей.

    ОПЕК+ нефтедобыча нефть квота добычи
    Azərbaycan dekabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 98 min barel geri qalıb
    Azerbaijan fell short of OPEC+ quota by 98,000 b/d in December

    Последние новости

    17:57

    В Азербайджане усилят защиту культурного наследия на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    17:52

    В ведущих музеях мира могут быть созданы уголки азербайджанской культуры

    Внутренняя политика
    17:52

    Страховой рынок Азербайджана за 2025 год вырос на 11 %

    Финансы
    17:43

    Азербайджан с 2003 года вернул из-за рубежа 36 экспонатов

    Kультурная политика
    17:42

    Баку назвал соглашение США и Армении по TRIPP важным этапом реализации Вашингтонских договоренностей

    Внешняя политика
    17:36

    Азербайджан разработает план действий для нейтрализации негативной пропаганды

    Kультурная политика
    17:36

    В Азербайджане подготовят словари с азербайджанского на языки ООН и тюркские языки

    Kультурная политика
    17:33

    ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире на 2026 год

    Энергетика
    17:29

    Иранский сухогруз Rona потерпел бедствие в Каспийском море

    В регионе
    Лента новостей