Азербайджан в 2025 году увеличил экспорт нефтепродуктов почти на 37%

Азербайджан в 2025 году экспортировал 735 806,83 тонн нефтепродуктов на сумму $431 млн 899,12 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 36,9% и на 28,9% больше, чем в 2024 году.

Доля нефтепродуктов в общем объеме экспорта Азербайджана в отчетном году составила 1,72% (в 2024 году - 1,26%).