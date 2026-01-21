Азербайджан в 2025 году увеличил экспорт нефтепродуктов почти на 37%

Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан в 2025 году экспортировал 735 806,83 тонн нефтепродуктов на сумму $431 млн 899,12 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 36,9% и на 28,9% больше, чем в 2024 году.

    Доля нефтепродуктов в общем объеме экспорта Азербайджана в отчетном году составила 1,72% (в 2024 году - 1,26%).

    Azərbaycan neft məhsullarının ixracını 37 %-ə yaxın artırıb

