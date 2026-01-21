Azərbaycan neft məhsullarının ixracını 37 %-ə yaxın artırıb
Energetika
- 21 yanvar, 2026
- 10:51
2025-ci ildə Azərbaycan gömrük bəyannamələrinə əsasən, 735 min 806,83 ton həcmində neft məhsulları ixrac edib.
"Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına əsasən verdiyi xəbərə görə, bu həcmdə məhsulun dəyəri 431 milyon 899,12 min ABŞ dolları təşkil edib.
İxrac edilən neft məhsullarının həcmi ötən il ilə müqayisədə 36,9 %, dəyəri isə 28,9 % çoxdur.
Hesabat ilində Azərbaycanın ümumi ixracında neft məhsullarının payı 1,72 % olub.
Qeyd edək ki, 2025-ci ildə Azərbaycan xarici ölkələrlə 49 milyard 423 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 25 milyard 43 milyon ABŞ dolları ixracın, 24 milyard 380 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 5,7 % azalıb, idxal isə 15,8 % artıb.
Son xəbərlər
11:16
Elmar Baxşıyev: "Həm "Qarabağ", həm də "Ayntraxt" hücum futboluna üstünlük verəcəklər"Futbol
11:16
ARDNF və "Brookfield Asset Management" uzunmüddətli strateji əməkdaşlığa dair niyyət protokolu imzalayıbMaliyyə
11:15
Ötən il Azərbaycanın metanol ixracından qazancı açıqlanıbDigər
11:14
ABŞ Gürcüstan DİN-ə 733 min dollar dəyərində triaj laboratoriyası veribRegion
11:11
Ramin Məmmədov Qahirədə beynəlxalq konfransda iştirak edibXarici siyasət
11:10
Foto
ADY: Qarlı hava şəraitində bütün qatarlar qrafik üzrə hərəkət edirİnfrastruktur
11:10
Foto
İlham Əliyev Davosda "Brookfield Asset Management" şirkətinin prezidenti ilə görüşübXarici siyasət
11:07
Hərbi xidmətdən möhlət alan şəxslərin bəzi hallarda ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyula bilər - EKSKLÜZİVDaxili siyasət
11:00