İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan neft məhsullarının ixracını 37 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    • 21 yanvar, 2026
    • 10:51
    Azərbaycan neft məhsullarının ixracını 37 %-ə yaxın artırıb

    2025-ci ildə Azərbaycan gömrük bəyannamələrinə əsasən, 735 min 806,83 ton həcmində neft məhsulları ixrac edib.

    "Report"un Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına əsasən verdiyi xəbərə görə, bu həcmdə məhsulun dəyəri 431 milyon 899,12 min ABŞ dolları təşkil edib.

    İxrac edilən neft məhsullarının həcmi ötən il ilə müqayisədə 36,9 %, dəyəri isə 28,9 % çoxdur.

    Hesabat ilində Azərbaycanın ümumi ixracında neft məhsullarının payı 1,72 % olub.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ildə Azərbaycan xarici ölkələrlə 49 milyard 423 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 25 milyard 43 milyon ABŞ dolları ixracın, 24 milyard 380 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 5,7 % azalıb, idxal isə 15,8 % artıb.

    Dövlət Gömrük Komitəsi neft məhsulları şəkər ixrac
    Азербайджан в 2025 году увеличил экспорт нефтепродуктов почти на 37%

    Son xəbərlər

    11:16

    Elmar Baxşıyev: "Həm "Qarabağ", həm də "Ayntraxt" hücum futboluna üstünlük verəcəklər"

    Futbol
    11:16

    ARDNF və "Brookfield Asset Management" uzunmüddətli strateji əməkdaşlığa dair niyyət protokolu imzalayıb

    Maliyyə
    11:15

    Ötən il Azərbaycanın metanol ixracından qazancı açıqlanıb

    Digər
    11:14

    ABŞ Gürcüstan DİN-ə 733 min dollar dəyərində triaj laboratoriyası verib

    Region
    11:11

    Ramin Məmmədov Qahirədə beynəlxalq konfransda iştirak edib

    Xarici siyasət
    11:10
    Foto

    ADY: Qarlı hava şəraitində bütün qatarlar qrafik üzrə hərəkət edir

    İnfrastruktur
    11:10
    Foto

    İlham Əliyev Davosda "Brookfield Asset Management" şirkətinin prezidenti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    11:07

    Hərbi xidmətdən möhlət alan şəxslərin bəzi hallarda ölkədən çıxışına məhdudiyyət qoyula bilər - EKSKLÜZİV

    Daxili siyasət
    11:00

    Səfərbərlik və hərbi xidmətkeçmə ilə bağlı ictimai dinləmə keçiriləcək

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti