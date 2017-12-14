Азербайджан увеличил производство автобензина на 5%

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь текущего года объем производства нефтепродуктов в Азербайджане в стоимостном выражении составил 2 469,2 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 9% меньше аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период произведено 1 097,6 тыс. тонн автомобильного бензина, что на 4,7% превышает показатель прошлого года.

За отчетный период в стране произведено 169 тыс. тонн бензина для нефтехимии, 539 тыс. тонн керосина, 1 718,4 тыс. тонн дизтоплива, 262,5 тыс. тонн топочного мазута, 33,6 тыс. тонн смазочных масел, 208,8 тыс. тонн нефтяного битума, 197,5 тыс. тонн нефтяного кокса.

Производство бензина для нефтехимии сократилось на 3,5%, керосина – 6,9%, дизтоплива – 20%, топочного мазута – на 42,6%. Производство смазочных масел увеличилось в 3,7 раза, нефтяного битума – на 22,7%, нефтяного кокса – 6,8%.