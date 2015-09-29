Азербайджан сократил экспорт электроэнергии на 19%

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Согласно показателям счетчиков, в августе текущего года Азербайджан экспортировал 175 727,47 тыс. кВт/час электроэнергии, что на 19,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, за указанный период объем экспорта электроэнергии, по данным таможенных деклараций, в годовом исчислении сократился на 44,4% и составил 219 578,34 тыс. кВт/час.

Как сообщили в комитете, в августе общая стоимость реализованной на экспорт электроэнергии составила 13 213,85 тыс. долларов США, что на 31,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.