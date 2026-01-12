Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан сохранил объемы переработки нефти на уровне 2024 года

    Энергетика
    • 12 января, 2026
    • 12:54
    Азербайджан сохранил объемы переработки нефти на уровне 2024 года

    В 2025 году в Азербайджане было переработано 6,2 млн тонн нефти.

    Как сообщает Report, об этом говорится в оперативных данных Министерства энергетики Азербайджана по итогам 2025 года.

    Согласно информации ведомства, по сравнению с 2024 годом объемы переработки нефти в стране не изменились.

    Напомним, что в 2024 году в Азербайджане также было переработано 6,2 млн тонн нефти.

    оперативные данные нефтепереработка Минэнерго Азербайджана
    Ötən il Azərbaycanda 6 milyon tondan çox neft emal olunub

    Последние новости

    13:09

    В 2025 году Азербайджан экспортировал в Сирию 0,5 млрд кубометров газа

    Энергетика
    13:07

    В азербайджанских банках усиливается контроль за валютными рисками

    Финансы
    13:00

    Банки в Азербайджане будут оценивать ESG-риски

    Финансы
    12:59

    Военное положение и мобилизацию в Украине вновь продлят

    В регионе
    12:55

    Азербайджан начал импорт перца еще из двух стран

    Бизнес
    12:54

    Азербайджан сохранил объемы переработки нефти на уровне 2024 года

    Энергетика
    12:51

    ЕС может ввести новые санкции против Ирана из-за жесткого подавления протестов

    В регионе
    12:46

    Экономика Казахстана в 2025 году выросла на 6,5%

    В регионе
    12:42

    Пекин отреагировал на заявление Трампа по Ирану

    Другие страны
    Лента новостей