Азербайджан сохранил объемы переработки нефти на уровне 2024 года
Энергетика
- 12 января, 2026
- 12:54
В 2025 году в Азербайджане было переработано 6,2 млн тонн нефти.
Как сообщает Report, об этом говорится в оперативных данных Министерства энергетики Азербайджана по итогам 2025 года.
Согласно информации ведомства, по сравнению с 2024 годом объемы переработки нефти в стране не изменились.
Напомним, что в 2024 году в Азербайджане также было переработано 6,2 млн тонн нефти.
