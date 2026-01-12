Азербайджан сохранил объемы переработки нефти на уровне 2024 года

В 2025 году в Азербайджане было переработано 6,2 млн тонн нефти.

Как сообщает Report, об этом говорится в оперативных данных Министерства энергетики Азербайджана по итогам 2025 года.

Согласно информации ведомства, по сравнению с 2024 годом объемы переработки нефти в стране не изменились.

Напомним, что в 2024 году в Азербайджане также было переработано 6,2 млн тонн нефти.