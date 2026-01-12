Ötən il Azərbaycanda 6 milyon tondan çox neft emal olunub
- 12 yanvar, 2026
- 12:42
2025-ci ildə Azərbaycanda 6,2 milyon ton neft emal edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Energetika Nazirliyinin 2025-ci il üzrə açıqladığı operativ məlumatlarında deyilir.
Bu, 2024-cü ilin göstəriciləri ilə müqayisədə Azərbaycanda neft emalı 0,4 milyon ton və ya 6,9 % çoxdur.
Xatırladaq ki, 2024-cü ildə də ölkədə neftin emalı 5,8 milyon ton təşkil edib.
Qeyd edək ki, SOCAR-ın Heydər Əliyev adına NEZ-i regionumuzun yeganə neft emalı müəssisəsi olaraq, Azərbaycanın Ai-92, dizel və təyyarə yanacağı kimi yanacaq məhsulları ilə təmin etməklə yanaşı, SOCAR-ın Azərbaycandakı neft-kimya müəssisələrini də xammal ilə təchiz edir. Zavodda istehsal edilən məhsulun bir qismi isə ixrac olunur. NEZ-in istehsal gücünün artırılması, ölkənin "Avro-5" standartına uyğun olan yüksək keyfiyyətli yanacaqla təmin edilməsi, "Azərikimya" İB-nin sabit xammal təchizatı və neft məhsullarının ixrac potensialının yüksəldilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən modernizasiya və yenidənqurma işləri ölkə sənayesi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır.