Азербайджан примет участие в саммите ОПЕК+ в Вене

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ 29-30 ноября министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов посетит Вену (Австрия).

Об этом сказали Report в пресс-службе министерства энергетики Азербайджана.

Пярвиз Шахбазов будет представлять Азербайджан на 3-ем заседании министров государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран вне картеля. Азербайджан активно участвует в консультациях по обеспечению баланса нефти на мировом нефтяном рынке и предотвращении роста нефтяных цен. Так, в преддверии 173-го заседания Совета министров ОПЕК 30 ноября 2017 года в Вене состоялись телефонные переговоры между министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом и министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым, в которых в очередной раз озвучена последовательная поддержка процесса официальным Баку.

Отметим, что Азербайджан полностью выполняет свои обязательства по венскому соглашению. Так, среднесуточная добыча нефти в стране составляла 785 тыс. баррелей в первые 10 месяцев, в то время как соглашение предусматривает сокращение добычи на 834 тыс. баррелей в день.

Напомним, что 30 ноября прошлого года страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей – до 32,5 млн баррелей в день. 10 декабря члены ОПЕК и 11 стран, не входящих в структуру, пришли к соглашению об ограничении добычи на 558 тыс. баррелей в день. 25 мая 2017 года в рамках 172-го заседания Совета министров ОПЕК достигнута договоренность о продлении срока соглашения до конца первого квартала 2018 года.