Азербайджан нарастил добычу нефти и газа

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август текущего года в Азербайджане объем нефтедобычи в годовом исчислении вырос на 1,2%, добыча газа – на 5,6%.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, за 8 месяцев этого года в стране добыто 28 159,9 тыс. тонн сырой нефти (включая газовый конденсат). За отчетный период объем добычи товарной нефти составил 28 124,5 тыс. тонн (рост на 1,1%).

За январь-август 2016 года добыто 19 764,4 млн. кубометров природного газа, из которых 12 380,6 млн. кубометров пришлось на долю товарного газа. Объем добычи товарного газа сократился на 0,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По состоянию на 1 сентября запасы сырой нефти составили 289,4 тыс. тонн, природного газа - 1 097,1 млн. кубометров.