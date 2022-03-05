Азербайджан начал закупать газовые счетчики еще у двух стран

В течение 2021 года в Азербайджан из-за рубежа был поставлен 636 тыс. 231 газовый счетчик на сумму 24 млн 008,69 тыс. долларов США.

В течение 2021 года в Азербайджан из-за рубежа был поставлен 636 тыс. 231 газовый счетчик на сумму 24 млн 008,69 тыс. долларов США.

Согласно расчетам Report, основанным на данных Госкомстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт увеличился в стоимостном на 54,9%, в количественном выражении – на 4,8%.

Из Китая закуплено 618 703 единицы на сумму 23 млн 009,41 тысяч долларов США, из Турции - 16 886 единиц на сумму 536,99 тысяч долларов, из Германии - 246 единиц на сумму 107,87 тысяч долларов США, из Словакии - 116 единиц на сумму 89,15 тысяч долларов, из Польши - 97 единиц на сумму 72,34 тысячи долларов, из США - 36 единиц на 67,03 тыс. долларов, из России - 59 единиц на сумму 54,96 тыс. долларов, из Нидерландов - 62 единицы на сумму 40,25 тыс. долларов, из Индии - 1 единица на 27,01 тыс. долларов.

Поставки из России возобновились спустя 1,5 года, из Соединенных Штатов Америки спустя 1 год 11 месяцев. В прошлом году впервые за последние 10 лет (примечание: официальная статистика по внешней торговле в открытом доступе ведется с 2011 года) были закуплены газовые счетчики из Польши и Индии.