Азербайджан и IRENA обсудили развитие двустороннего сотрудничества
Энергетика
- 02 октября, 2025
- 14:24
Азербайджан обсудил развитие двустороннего сотрудничества с Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA).
Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в соцсети Х.
Министр энергетики встретился в Астане с генеральным директором IRENA Франческо Ла Камера.
В ходе беседы обсуждены вопросы укрепления международного партнерства в процессе энергетического перехода Азербайджана, а также реализации регионально значимых инициатив.
