Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Азербайджан и IRENA обсудили развитие двустороннего сотрудничества

    Энергетика
    • 02 октября, 2025
    • 14:24
    Азербайджан и IRENA обсудили развитие двустороннего сотрудничества

    Азербайджан обсудил развитие двустороннего сотрудничества с Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

    Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в соцсети Х.

    Министр энергетики встретился в Астане с генеральным директором IRENA Франческо Ла Камера.

    В ходе беседы обсуждены вопросы укрепления международного партнерства в процессе энергетического перехода Азербайджана, а также реализации регионально значимых инициатив.

    Парвиз Шахбазов IRENA сотрудничество
    Azərbaycanın IRENA ilə ikitərəfli əməkdaşlığının inkişafı müzakirə olunub
    Azerbaijan, IRENA discuss strengthening energy cooperation

    Последние новости

    14:35

    В Латвии государственные сайты подверглись DDoS-атаке

    Другие страны
    14:33

    Пашинян и Макрон обсудили ситуацию на Южном Кавказе и "Маршрут Трампа"

    Другие страны
    14:28

    Вице-президент: Для АБР цифровая инфраструктура станет важным направлением поддержки Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ

    Финансы
    14:25

    Иран осудил удары армии Израиля на флотилию "Сумуд"

    Другие страны
    14:24

    Азербайджан и IRENA обсудили развитие двустороннего сотрудничества

    Энергетика
    14:23

    Стармер возвращается в Великобританию из-за теракта в Манчестере

    Другие страны
    14:21

    Четыре человека ранены при нападении на синагогу в Манчестере

    Другие страны
    14:18

    Во Франции активисты заблокировали дорогу к нефтебазе Лонгвик

    Другие страны
    14:04

    Саммит ЕПС: Европа едина в своем мнении - Россия источник угрозы для всех стран континента

    Другие страны
    Лента новостей