Азербайджан и IRENA обсудили развитие двустороннего сотрудничества

Азербайджан обсудил развитие двустороннего сотрудничества с Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA).

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на своей странице в соцсети Х.

Министр энергетики встретился в Астане с генеральным директором IRENA Франческо Ла Камера.

В ходе беседы обсуждены вопросы укрепления международного партнерства в процессе энергетического перехода Азербайджана, а также реализации регионально значимых инициатив.