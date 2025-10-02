İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Azərbaycanın IRENA ilə ikitərəfli əməkdaşlığının inkişafı müzakirə olunub

    Energetika
    • 02 oktyabr, 2025
    • 14:07
    Azərbaycan və Beynəlxalq Bərpa Olunan Enerji Agentliyi (IRENA) arasında ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Nazir qeyd edib ki, Astanada IRENA-nın baş direktoru Françesko La Kamera ilə görüşüb.

    Söhbət zamanı Azərbaycanın enerji keçidi prosesində beynəlxalq tərəfdaşlığın gücləndirilməsi, eləcə də regional əhəmiyyətli təşəbbüslərin həyata keçirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Pərviz Şahbazov IRENA Françesko La Kamera
    Азербайджан и IRENA обсудили развитие двустороннего сотрудничества
    Azerbaijan, IRENA discuss strengthening energy cooperation

