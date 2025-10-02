Azərbaycanın IRENA ilə ikitərəfli əməkdaşlığının inkişafı müzakirə olunub
Energetika
- 02 oktyabr, 2025
- 14:07
Azərbaycan və Beynəlxalq Bərpa Olunan Enerji Agentliyi (IRENA) arasında ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
Nazir qeyd edib ki, Astanada IRENA-nın baş direktoru Françesko La Kamera ilə görüşüb.
Söhbət zamanı Azərbaycanın enerji keçidi prosesində beynəlxalq tərəfdaşlığın gücləndirilməsi, eləcə də regional əhəmiyyətli təşəbbüslərin həyata keçirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Son xəbərlər
14:34
Starmer Mançesterdəki terror aktı səbəbindən Britaniyaya qayıdırDigər ölkələr
14:34
Biləsuvar GES-in I panelinin quraşdırılması mərasimi keçirilibEnergetika
14:27
Vitse-prezident: "ADB üçün rəqəmsal infrastruktur Azərbaycana dəstək göstəriləcək vacib istiqamətə çevrilir" - MÜSAHİBƏMaliyyə
14:27
Voleybol üzrə Avropa çempionatının püşkatma mərasimi keçiriləcəkKomanda
14:25
Monteneqro 7-ci sammitdən Aİ-yə üzvlük prosesini sürətləndirmək üçün istifadə etmək niyyətindədirDigər ölkələr
14:20
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi xərclərini 40 %-dən çox artırıbMaliyyə
14:19
UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" bir nominasiyada ön sıralarda qərarlaşıbFutbol
14:18
Zelenski: Ukrayna, Balkan ölkələri və Moldovanın Aİ-yə üzvlüyünü dəstəkləmək vacibdirDigər ölkələr
14:11