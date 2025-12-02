Азербайджан и Центр чистой энергии ОЭС подписали Соглашение

В Баку состоялось подписание соглашения с Центром чистой энергии (ЦЧЭ) Организации экономического сотрудничества (ОЭС), регулирующее взаимодействие Центра с Азербайджаном в качестве принимающей стороны.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, документ от имени правительства Азербайджана подписал министр энергетики Пярвиз Шахбазов. Центр чистой энергии представляла его исполнительный директор Айсель Ягубова.

Соглашение устанавливает порядок эффективного выполнения Центром своих функций, определяет его юридический статус и привилегии в соответствии с Уставом, а также регулирует взаимодействие между ЦЧЭ и принимающей стороной.

По данным Минэнерго, размещение Центра чистой энергии в Баку подчеркивает приверженность Азербайджана целям "зеленой" трансформации в рамках ОЭС и его вклад в развитие регионального энергетического сотрудничества.

"Центр чистой энергии выступает платформой для продвижения и координации проектов в сфере устойчивой энергетики, энергетического перехода и энергоэффективности на национальном и региональном уровнях. Деятельность организации не только создаст дополнительные возможности для национальных и региональных проектов зеленой энергетики, реализуемых в Азербайджане, но и будет способствовать дальнейшему укреплению роли страны в региональных энергетических процессах, в том числе в развитии энергетических связей с государствами Центральной Азией", - говорится в информации.

Напомним, Устав Центра чистой энергии ОЭС был принят 27 ноября 2021 года на 25-м заседании Совета министров иностранных дел ОЭС в Ашхабаде. Азербайджан был избран страной-хозяином новой структуры.

Открытие Центра чистой энергии ECO-UNIDO в Баку состоялось 15 ноября для проведения совместных исследований в области ВИЭ, энергоэффективности и изменения климата. В функции Центра также входит оказание технической поддержки и разработка инновационных решений, способствующих усилению энергетического сотрудничества Азербайджана с государствами-членами ОЭС.