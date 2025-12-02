İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    İƏT-in Təmiz Enerji Mərkəzi ilə Ev Sahibi Ölkə Sazişi imzalanıb

    Energetika
    • 02 dekabr, 2025
    • 15:03
    İƏT-in Təmiz Enerji Mərkəzi ilə Ev Sahibi Ölkə Sazişi imzalanıb

    "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Təmiz Enerji Mərkəzi arasında Ev Sahibi Ölkə Sazişi" imzalanıb.

    "Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, sazişi Azərbaycan Hökuməti adından energetika naziri Pərviz Şahbazov və İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Təmiz Enerji Mərkəzinin (TEM-CECECO) icraçı direktoru Aysel Yaqubova imzalayıblar.

    Saziş Mərkəzin öz funksiyalarını və vəzifələrini səmərəli şəkildə həyata keçirməsini, o cümlədən Nizamnaməyə uyğun olaraq TEM-in hüquqi statusunu, imtiyazlarını müəyyən edir, həmçinin TEM və Ev Sahibi Ölkə arasında münasibətləri tənzimləyir.

    TEM milli və regional səviyyədə dayanıqlı enerji, enerji keçidi və enerji səmərəliliyi layihələrinin təşviqi və əlaqələndirilməsi üçün mühüm platforma rolunu oynayır. Qurumun fəaliyyəti Azərbaycanda icra olunan milli və regional yaşıl enerji layihələri üçün əlavə imkanlar yaratmaqla yanaşı, ölkəmizin regional enerji proseslərində, o cümlədən Mərkəzi Asiya ilə enerji bağlantılarının qurulması istiqamətində rolunun daha da möhkəmlənməsinə xidmət edəcəkdir.

    Təmiz Enerji Mərkəzinin Bakıda yerləşməsi Azərbaycanın İƏT formatında təmiz və yaşıl enerjiyə keçid səylərinə sadiqliyinin, həmçinin bu sahədə regional əməkdaşlığa verdiyi töhfənin bariz göstəricisidir.

    Xatırladaq ki, 2021-ci ilin 27 noyabr tarixində Aşqabad şəhərində keçirilmiş İƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 25-ci iclasında İƏT Təmiz Enerji Mərkəzinin Nizamnaməsi qəbul olunub və Azərbaycan TEM-ə ev sahibliyi edəcək ölkə seçilib.

    İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Təmiz Enerji Mərkəzi TEM-CECECO

    Son xəbərlər

    15:18

    İngiltərə klubunun qapıçısı "İnter"ə keçə bilər

    Futbol
    15:17

    Kallas: Aİ Azərbaycanla sülh prosesinin dəstəklənməsi üçün Ermənistana 15 milyon avro ayırır

    Region
    15:16

    İrəvanda 2026-cı ilin yazında Ermənistan-Aİ birinci sammiti keçiriləcək

    Region
    15:08

    Pakistanda avtomobilə hücum nəticəsində 4 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    15:05

    Özbəkistan və Azərbaycan 2026-cı ilin ikinci yarısında növbəti siyasi məsləhətləşmələr keçirəcək - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    15:05

    XİN: Estoniya şirkətləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərməkdə maraqlıdır

    Biznes
    15:04
    Foto

    Dövlət Komitəsinin sədri İmişlidə vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    15:03
    Foto

    İƏT-in Təmiz Enerji Mərkəzi ilə Ev Sahibi Ölkə Sazişi imzalanıb

    Energetika
    15:00
    Foto

    Azad edilmiş ərazilərdə daha 25 abidə inventarlaşdırılıb

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti