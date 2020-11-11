Азербайджан экспортировал в Украину нефти на 216 млн долларов

В январе-октябре этого года Азербайджан экспортировал в Украину сырую нефть на сумму 216,2 миллиона долларов США.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Интерфакс-Украина, об этом говорится в отчете Государственной таможенной службы Украины.
По данным ведомства, за 10 месяцев на Азербайджан пришлось 62,7% импорта сырой нефти Украиной. Общая стоимость импорта сырой нефти за отчетный период составила 344,85 миллиона долларов США. А это на 9,3% больше, чем годом ранее.
За последний год Украина увеличила объем импорта сырой нефти в 1,7 раза – до 1,05 миллиона тонн.
В январе-октябре Украина также импортировала сырую нефть из США на 83,05 млн долларов, из Ливии - на 45,6 млн долларов, из других стран - на 0,1 млн долларов.
За 10 месяцев экспорт сырой нефти из Украины не осуществлялся.