О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан экспортировал в Украину нефти на 216 млн долларов

Азербайджан экспортировал в Украину нефти на 216 млн долларов В январе-октябре этого года Азербайджан экспортировал в Украину сырую нефть на сумму 216,2 миллиона долларов США.
Энергетика
11 ноября 2020 г. 12:13
Азербайджан экспортировал в Украину нефти на 216 млн долларов

В январе-октябре этого года Азербайджан экспортировал в Украину сырую нефть на сумму 216,2 миллиона долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Интерфакс-Украина, об этом говорится в отчете Государственной таможенной службы Украины.

По данным ведомства, за 10 месяцев на Азербайджан пришлось 62,7% импорта сырой нефти Украиной. Общая стоимость импорта сырой нефти за отчетный период составила 344,85 миллиона долларов США. А это на 9,3% больше, чем годом ранее.

За последний год Украина увеличила объем импорта сырой нефти в 1,7 раза – до 1,05 миллиона тонн.

В январе-октябре Украина также импортировала сырую нефть из США на 83,05 млн долларов, из Ливии - на 45,6 млн долларов, из других стран - на 0,1 млн долларов.

За 10 месяцев экспорт сырой нефти из Украины не осуществлялся.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan Ukraynaya 216 milyon dollarlıq neft ixrac edib

Новости партнеров

Самое важное

Закир Гасанов: Азербайджанский народ 30 лет ждал этой победы
Закир Гасанов: Азербайджанский народ 30 лет ждал этой победы
11 ноября 2020 г. 11:53
Хулуси Акар: Продлившиеся 44 дня боевые действия будут обсуждать 44 года
Хулуси Акар: Продлившиеся 44 дня боевые действия будут обсуждать 44 года
11 ноября 2020 г. 11:30
Ильхам Алиев принял министров иностранных дел, национальной обороны и начальника Национальной разведывательной организации Турции
Ильхам Алиев принял министров иностранных дел, национальной обороны и начальника Национальной разведывательной организации Турции
10 ноября 2020 г. 22:25
Мехрибан Алиева: Территориальная целостность Азербайджана восстановлена
Мехрибан Алиева: Территориальная целостность Азербайджана восстановлена
10 ноября 2020 г. 18:40
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи со сбитым вертолетом
Генпрокуратура: Возбуждено уголовное дело в связи со сбитым вертолетом
10 ноября 2020 г. 18:15
Ильхам Алиев и Эрдоган поздравили друг друга с блистательной победой
Ильхам Алиев и Эрдоган поздравили друг друга с блистательной победой
10 ноября 2020 г. 13:08
Ильхам Алиев: Турция будет официально играть роль в урегулировании конфликта и контроле над прекращением огня
Ильхам Алиев: Турция будет официально играть роль в урегулировании конфликта и контроле над прекращением огня
10 ноября 2020 г. 11:58
Президент: В данном заявлении нет ни единого слова о статусе Нагорного Карабаха
Президент: В данном заявлении нет ни единого слова о статусе Нагорного Карабаха
10 ноября 2020 г. 11:03
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу BBC News
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу BBC News
9 ноября 2020 г. 19:54
Видео из освобожденного от оккупации города Шуша
ВидеоВидео из освобожденного от оккупации города Шуша
9 ноября 2020 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi