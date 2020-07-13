Азербайджан экспортировал в Украину нефть на 171 млн долларов

Азербайджан экспортировал в Украину нефть на 171 млн долларов

За январь-июнь текущего года Украина импортировала из Азербайджана нефти и нефтепродуктов на общую сумму 170,783 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы Украины.

Импорт азербайджанской нефти и нефтепродуктов составляет 64,52% общего объема импорта данной продукции Украиной.

В целом за первое полугодие текущего года Украина импортировала 773,515 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов, что на 453,817 тыс. тонн или в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Импорт нефтяного сырья в этом периоде составил 264,688 млн долларов США, что в 1,6 раза больше по сравнению с январем-июнем 2019 года.

Кроме того, в Украину поступило из США нефти и нефтепродуктов на 48,338 млн долларов США (18,26%), Ливия - 45,555 млн долларов США (17,21%), других стран - 0,012 млн долларов США.