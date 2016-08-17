Азербайджан экспортировал в этом году сырую нефть на сумму 3,6 млрд. долларов

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ За январь-июль текущего года Азербайджан экспортировал 12 333 679,47 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов сырой нефти составила 3 555 732,40 тыс. долларов.

За отчетный период экспортировано сырой нефти на 9,56% меньше аналогичного периода прошлого года, стоимость же сократилась на 39,36%. Экспорт нефти составил 77,47% общего объема экспорта за январь-июль.

Отметим, что за отчетный период общий объем экспорта Азербайджана составил 4 589 792,06 тыс. долларов.