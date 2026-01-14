Азербайджан экспортировал в 2025 году более 1 млрд кВт/ч электроэнергии

Экспорт электроэнергии в Азербайджане в 2025 году составил 1 млрд 147,3 млн кВт/ч, что на 250,2 млн кВт/ч или 17,9% меньше по сравнению с показателем 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Минэнерго о показателях электроэнергии за 2025 год.

За минувший год страна импортировала 177,2 млн кВт/ч электроэнергии, что на 6,7 млн кВт/ч или 3,9% больше по сравнению с показателем 2024 года.

Напомним, что в 2024 году экспорт электроэнергии в Азербайджане составил 1 млрд 397,5 млн кВт/ч, а импорт - 170,5 млн кВт/ч.