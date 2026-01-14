Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан экспортировал в 2025 году более 1 млрд кВт/ч электроэнергии

    Энергетика
    • 14 января, 2026
    • 13:55
    Азербайджан экспортировал в 2025 году более 1 млрд кВт/ч электроэнергии

    Экспорт электроэнергии в Азербайджане в 2025 году составил 1 млрд 147,3 млн кВт/ч, что на 250,2 млн кВт/ч или 17,9% меньше по сравнению с показателем 2024 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Минэнерго о показателях электроэнергии за 2025 год.

    За минувший год страна импортировала 177,2 млн кВт/ч электроэнергии, что на 6,7 млн кВт/ч или 3,9% больше по сравнению с показателем 2024 года.

    Напомним, что в 2024 году экспорт электроэнергии в Азербайджане составил 1 млрд 397,5 млн кВт/ч, а импорт - 170,5 млн кВт/ч.

    электроэнергия экспорт Азербайджан Минэнерго
    Azərbaycan ötən il 1 milyard kVt/saatdan çox elektrik enerjisi ixrac edib
    Azerbaijan's electricity exports surpassed 1 billion kWh in 2025

    Последние новости

    13:55

    Азербайджан экспортировал в 2025 году более 1 млрд кВт/ч электроэнергии

    Энергетика
    13:51

    Хакан Фидан обсудил с иранским коллегой ситуацию в регионе

    В регионе
    13:45

    Заявки на президентскую стипендию в Азербайджане увеличились более чем на 6%

    Финансы
    13:37
    Фото

    Генплан Агдере предусматривает расширение территории города до 522 га

    Внутренняя политика
    13:37

    В Азербайджане задержан подозреваемый в кибермошенничестве против 150 граждан

    Происшествия
    13:31
    Видео

    В Таиланде при падении строительного крана на поезд погибли 29 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:30

    В Ассоциации страховщиков назвали киберриски приоритетом 2026 года

    Финансы
    13:16

    В Азербайджане производство электроэнергии в 2025 году увеличилось почти на 1%

    Энергетика
    13:15

    В агдеринском селе Чапар 40 домов готовы принять жителей

    Внутренняя политика
    Лента новостей