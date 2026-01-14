Azərbaycan ötən il 1 milyard kVt/saatdan çox elektrik enerjisi ixrac edib
Energetika
- 14 yanvar, 2026
- 13:06
Ötən il Azərbaycanda elektrik enerjisinin ixracı 1 milyard 147,3 milyon kVt/saat təşkil edib.
Bu barədə "Report" Energetika Nazirliyinin açıqladığı 2025-ci il üzrə elektrik enerjisi göstəricilərinə dair operativ məlumata istinadən xəbər verir.
Bu, 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə 250,2 milyon kVt/saat və ya 17,9 % azdır.
Ötən il ölkədə elektrik enerjisinin idxalı 177,2 milyon kVt/saat olub. Bu da 2024-cü ilin göstəricisi ilə müqayisədə 6,7 milyon kVt/saat və ya 3,9 % çoxdur.
Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Azərbaycanda elektrik enerjisinin ixracı 1 milyard 397,5 milyon kVt/saat, idxalı isə 170,5 milyon kVt/saat olub.
