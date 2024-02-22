Азербайджан будет сотрудничать с лабораторией по ВИЭ в Денвере по энергопереходу

Азербайджан будет сотрудничать с лабораторией по ВИЭ в Денвере по энергопереходу

Азербайджан определил направления сотрудничества с лабораторией в Соединенных Штатах Америки в рамках реализации курса на энергетический переход.

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Азербайджан определил направления сотрудничества с Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии в Денвере (США) в рамках реализации курса страны на энергетический переход. Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал в соцсети "X". "Мы ознакомились с деятельностью Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии в Денвере, которая вносит свой вклад в ускорение энергетической трансформации. Мы определили направления сотрудничества с ней в рамках реализации курса Азербайджана на осуществление энергетического перехода", - отметил министр. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “enerji keçidi”ndə ABŞ-nin laboratoriyası ilə əməkdaşlıq edəcək