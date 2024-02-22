О нас

Азербайджан будет сотрудничать с лабораторией по ВИЭ в Денвере по энергопереходу

Азербайджан будет сотрудничать с лабораторией по ВИЭ в Денвере по энергопереходу Азербайджан определил направления сотрудничества с лабораторией в Соединенных Штатах Америки в рамках реализации курса на энергетический переход.
Энергетика
22 февраля 2024 г. 14:05
Азербайджан будет сотрудничать с лабораторией по ВИЭ в Денвере по энергопереходу

Азербайджан определил направления сотрудничества с Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии в Денвере (США) в рамках реализации курса страны на энергетический переход.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал в соцсети "X".

"Мы ознакомились с деятельностью Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии в Денвере, которая вносит свой вклад в ускорение энергетической трансформации. Мы определили направления сотрудничества с ней в рамках реализации курса Азербайджана на осуществление энергетического перехода", - отметил министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “enerji keçidi”ndə ABŞ-nin laboratoriyası ilə əməkdaşlıq edəcək
Версия на английском языке Azerbaijan to cooperate with US laboratory in energy transition

Самое читаемое

Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
Следственный комитет начал процессуальную проверку по факту смерти Навального
16 февраля 2024 г. 16:21
Фитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
ВидеоФитнес-тренер Кямиль Зейналлы задержан в России
21 февраля 2024 г. 02:18
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
Представитель ВСУ: Россия при взятии Авдеевки потеряла 47 тыс. человек
18 февраля 2024 г. 02:26
В законопроект О правах ребенка включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
В законопроект "О правах ребенка" включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников
20 февраля 2024 г. 12:28
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
В Баку возбуждено уголовное дело по факту издевательства над несовершеннолетней
20 февраля 2024 г. 11:49
В Каспийском море затонуло Российское судно с пассажирами
В Каспийском море затонуло Российское судно с пассажирами
16 февраля 2024 г. 03:36
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки
17 февраля 2024 г. 23:54
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Кабинета министров
16 февраля 2024 г. 15:08
Кямиль Зейналлы освобожден из-под стражи
Кямиль Зейналлы освобожден из-под стражи
21 февраля 2024 г. 15:31
Германия и Украина подписали соглашение в области безопасности
Германия и Украина подписали соглашение в области безопасности
16 февраля 2024 г. 15:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi