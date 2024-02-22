Азербайджан будет сотрудничать с лабораторией по ВИЭ в Денвере по энергопереходу

Азербайджан определил направления сотрудничества с Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии в Денвере (США) в рамках реализации курса страны на энергетический переход.
Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал в соцсети "X".
"Мы ознакомились с деятельностью Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии в Денвере, которая вносит свой вклад в ускорение энергетической трансформации. Мы определили направления сотрудничества с ней в рамках реализации курса Азербайджана на осуществление энергетического перехода", - отметил министр.