Аналитики прогнозируют сокращения запасов нефти в США

Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, немного снизились по сравнению с показателем предыдущей недели.

Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, немного снизились по сравнению с показателем предыдущей недели.

Как передает Report, таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных The Wall Street Journal.

Как в среднем считают десять аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 29 октября-4 ноября снизились на 200 тыс. баррелей. Пять аналитиков предполагают сокращение запасов, а пять - увеличение. Оценки варьируются от -4,2 млн баррелей до +2,8 млн баррелей.

По словам аналитиков, сокращение коммерческих запасов может быть связано с выводом нефти из стратегических резервов США на прошлой неделе. Власти США начинают сворачивать программу по реализации нефти из стратегических резервов, нацеленную на снижение розничных цен на бензин.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в 14.30 по Гринвичу.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, сократились на 1,1 млн баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от -3 млн баррелей до +1,2 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе снизились на 900 000 баррелей. Оценки варьируются от -2,7 млн баррелей до +1,6 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, увеличилась на 0,5 процентного пункта, до 91,1%. Прогнозы варьируются от отсутствия изменений до повышения на 1 процентный пункт. Два аналитика не предоставили прогноза по данному показателю.

Вышедшие во вторник данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти на отчетной неделе на 5,6 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 2,6 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 1,8 млн баррелей, согласно источнику.