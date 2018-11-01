Алессандро Марчетти: TAP даст большие экономические преимущества каждой из стран-участниц

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Трансадриатический трубопровод (TAP) является стратегической инфраструктурой для итальянской экономики. Он важен как для конкуренции в сфере энергетики, так и с точки зрения национальной безопасности. Об этом Report заявил редактор экономического отдела первого новостного канала Италии "Rai News 24" Алессандро Марчетти.

По его мнению, TAP позволит диверсифицировать источники поставок за счет увеличения конкуренции между различными поставщиками, а также снизит стоимость энергии для семей и компаний.

"В Италии потребители и частные предприятия платят за газ примерно на 10% больше, чем страны Северной Европы. Кроме того, TAP может обеспечить больше безопасности газовому сектору Италии. Сегодня Италия очень сильно зависит от России, которая является основным поставщиком газа (около 50% импорта)", - сказал А. Марчетти.

Pедактор экономического отдела первого новостного канала Италии "Rai News 24" Алессандро Марчетти TAP может обеспечить больше безопасности газовому сектору Италии

Как отметил эксперт, итальянский сегмент трубопровода является заключительным этапом всего проекта ТАР, который составляет часть Южного газового коридора. Он включает семь стран, и по завершении работ в Италии в 2020 году "TAP может дать Европе около 10 миллиардов кубометров газа в год с высокими преимуществами для экономики каждой из стран-участниц", - подчеркнул Алессандро Марчетти.

По трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шахдениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Ожидается, что в 2020 году первый азербайджанский газ попадет в Европу.