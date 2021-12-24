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Александр Новак: Спрос на нефть сохранится и после 2050 года

Александр Новак: Спрос на нефть сохранится и после 2050 года Нефть в нынешних объемах будет востребована в мире как минимум в ближайшие 10-15 лет, ее потребление продолжится и после 2050 года.
Энергетика
24 декабря 2021 г. 16:29
Александр Новак: Спрос на нефть сохранится и после 2050 года

Нефть в нынешних объемах будет востребована в мире как минимум в ближайшие 10-15 лет, ее потребление продолжится и после 2050 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в статье для журнала "Энергетическая политика".

При этом, по его мнению, цена нефти к 2050 году будет оставаться еще достаточно высокой - в пределах 40-70 долларов США за баррель. По предварительным прогнозам, в 2040 году спрос на нефть в различных сценариях составит 74-114 млн баррелей. Цена на нефть к 2050 году в реальных величинах окажется в пределах 40-70 долларов за баррель в зависимости от сценария.

"К 2040 году более 70% энергобаланса будет приходиться на ископаемые виды топлива. При этом наиболее реалистичные прогнозы говорят о том, что в сопоставимых с текущим днем объемах нефть будет востребована в мире как минимум ближайшие 10-15 лет, в целом же горизонт потребления нефти уходит за 2050 год", - добавил Новак.

По его словам, ноябрьское решение США и ряда крупнейших потребителей нефти о высвобождении части стратегических нефтяных резервов может оказать лишь краткосрочное влияние на рынок.

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