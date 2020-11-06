Александр Лукашенко: Беларуси нужна вторая АЭС

Беларуси нужны дополнительные объемы электроэнергии, чтобы уйти от зависимости по углеводородам, поэтому стране нужна еще одна АЭС.

Беларуси нужны дополнительные объемы электроэнергии, чтобы уйти от зависимости по углеводородам, поэтому стране нужна еще одна АЭС.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство BelTA, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Электроэнергии будет предостаточно. Наши протестуны плачут, что некуда ее девать, слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок", - заявил глава государства.

Лукашенко поручил постепенно переводить Минск на электротранспорт. "В Минске от двигателей внутреннего сгорания надо уходить. Минск надо спокойно, постепенно переводить на электротранспорт, ибо травим людей", - подчеркнул глава государства.