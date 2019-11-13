Гендиректор: Абонент не должен страдать от технических проблем, с которыми сталкивается "Азеригаз"

В ПО "Азеригаз" проведено производственное совещание с участием руководства, а также должностных лиц департаментов, отделов и управлений.

Как сообщили Report в "Азеригаз", гендиректор Руслан Алиев заявил, что большая часть запланированных на 2019 год работ находится на стадии завершения.

В частности, завершаются работы в 92 населенных пунктах и жилых районах, которые будут газифицированы в этом году. Кроме того, гендиректор поставил перед всеми структурными подразделениями конкретные задачи: "Абонент не должен страдать от технических проблем, с которыми сталкивается "Азеригаз".

В ПО "Азеригаз" решено проводить производственные совещания каждый месяц.