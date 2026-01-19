Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Экономика Азербайджана выросла в 2025 году на 1,4%

    Экономика
    • 19 января, 2026
    • 10:08
    Экономика Азербайджана выросла в 2025 году на 1,4%

    Номинальный объем ВВП Азербайджана в 2025 году составил 129,1 млрд манатов, реальный рост экономики по сравнению с 2024 годом оценивается в 1,4%.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    Согласно информации, за 2025 год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 1,6%, а в ненефтегазовом секторе увеличилась на 2,7%.

    В структуре производства ВВП 33% пришлось на промышленность, 11,3% - на торговлю; ремонт транспортных средств, 7,1% - на транспорт и складское хозяйство, 6,5% - на строительство, 5,9% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 2,8% - на размещение туристов и общественное питание, 2,1% - на информацию и связь, 21,7% - на долю других отраслей, чистые налоги на продукты и импорт составили 9,6% ВВП.

    В минувшем году стоимость ВВП на душу населения в стране составила 12 602 маната.

    Отметим, что рост ВВП Азербайджана в 2024 году составил 4,1%.

    ВВП Госкомстат экономика ненефтегазовый сектор нефтегазовый сектор
    Azərbaycan iqtisadiyyatı ötən il 1,4 % böyüyüb

    Последние новости

    10:08

    Экономика Азербайджана выросла в 2025 году на 1,4%

    Экономика
    10:01

    Кабмин внес изменения в правила государственного реестра юридических лиц

    Финансы
    09:57

    Утвержден порядок контроля Минюстом за деятельностью частных исполнительных чиновников

    Внутренняя политика
    09:51

    МЧС: В Азербайджане за минувшую неделю произошло 165 пожаров, спасены 55 человек

    Происшествия
    09:50

    Число погибших в результате пожара в ТЦ в Карачи возросло до 14

    Другие страны
    09:43

    Президиум Коллегии адвокатов в 2025 году рассмотрел около 1,6 тыс. жалоб

    Внутренняя политика
    09:41

    ЦАХАЛ объявил о начале "широкомасштабной" контртеррористической операции в Хевроне

    Другие страны
    09:38

    Brent подорожала до $64,19 за баррель

    Энергетика
    09:35
    Фото
    Видео

    В Нахчыване выявлено более 39 кг героина, перевозимого из Ирана в Польшу

    Происшествия
    Лента новостей