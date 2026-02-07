Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Казахстане задержали 20 членов ОПГ за интернет-мошенничество

    В регионе
    • 07 февраля, 2026
    • 11:12
    В Казахстане задержали 20 членов ОПГ за интернет-мошенничество

    В Туркестанской области Казахстана взяты под стражу 20 подозреваемых по делу об интернет-мошенничестве, еще два человека объявлены в международный розыск.

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

    В ходе расследования установлено, что в период 2024–2025 годов гражданин иностранного государства, находясь в Казахстане, создал и возглавил организованную преступную группу (ОПГ), участники которой путем интернет- и телефонного мошенничества причинили материальный ущерб 21 потерпевшему на общую сумму свыше 125 млн тенге ($253 тыс.).

    Подозреваемые представлялись сотрудниками почтовых организаций и операторов связи, после чего обманным путем оформляли кредиты на имя граждан и присваивали полученные денежные средства.

    Потерпевшим возвращено 20 млн тенге ($40,5 тыс.). На три автотранспортных средства подозреваемых наложен арест. Оставшаяся сумма ущерба будет взыскана в принудительном порядке в судебном процессе.

    Досудебное расследование по уголовному делу по признакам преступлений, предусмотренных статьей 190 части 4 пункта 1 (мошенничество) и статьей 262 частей 1, 2 (создание организованной группы и участие в ней) УК Казахстана, завершено.

    Отметим, что вчера в Казахстане были задержаны 20 представителей ОПГ, причастных к сбыту и хранению оружия, вымогательствам и т.д.

