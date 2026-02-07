В Казахстане задержали 20 членов ОПГ за интернет-мошенничество

В Туркестанской области Казахстана взяты под стражу 20 подозреваемых по делу об интернет-мошенничестве, еще два человека объявлены в международный розыск.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

В ходе расследования установлено, что в период 2024–2025 годов гражданин иностранного государства, находясь в Казахстане, создал и возглавил организованную преступную группу (ОПГ), участники которой путем интернет- и телефонного мошенничества причинили материальный ущерб 21 потерпевшему на общую сумму свыше 125 млн тенге ($253 тыс.).

Подозреваемые представлялись сотрудниками почтовых организаций и операторов связи, после чего обманным путем оформляли кредиты на имя граждан и присваивали полученные денежные средства.

Потерпевшим возвращено 20 млн тенге ($40,5 тыс.). На три автотранспортных средства подозреваемых наложен арест. Оставшаяся сумма ущерба будет взыскана в принудительном порядке в судебном процессе.

Досудебное расследование по уголовному делу по признакам преступлений, предусмотренных статьей 190 части 4 пункта 1 (мошенничество) и статьей 262 частей 1, 2 (создание организованной группы и участие в ней) УК Казахстана, завершено.

Отметим, что вчера в Казахстане были задержаны 20 представителей ОПГ, причастных к сбыту и хранению оружия, вымогательствам и т.д.