    Maliyyə
    • 19 yanvar, 2026
    • 10:00
    Azərbaycan iqtisadiyyatı ötən il 1,4 % böyüyüb

    2025-ci ildə Azərbaycanda 129,1 milyard manatlıq və yaxud 2024-cü illə müqayisədə 1,4 % çox ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal olunub.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, son 1 ildə iqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda əlavə dəyər 1,6 % azalıb, qeyri neft-qaz sektorunda isə 2,7 % artıb.

    ÜDM istehsalının 33 %-i sənaye, 11,3 %-i ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 7,1 %-i nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 6,5 %-i tikinti, 5,9 %-i kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq, 2,8 %-i turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşə, 2,1 %-i informasiya və rabitə sahələrinin, 21,7 %-i digər sahələrin payına düşüb, məhsula və idxala xalis vergilər ÜDM-in 9,6 %-ni təşkil edib.

    İl ərzində ölkədə adambaşına düşən ÜDM-in dəyəri 12 602 manat olub.

    Dövlət Statistika Komitəsi ümumi daxili məhsul
    Экономика Азербайджана выросла в 2025 году на 1,4%

