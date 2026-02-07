Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Эльмар Мирсалаев: Страховой рынок Азербайджана ожидает рост не менее 10%

    Финансы
    • 07 февраля, 2026
    • 10:56
    Эльмар Мирсалаев: Страховой рынок Азербайджана ожидает рост не менее 10%

    В этом году страховой рынок Азербайджана ожидает рост не менее 10%.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор "Ассоциации страховщиков Азербайджана" Эльмар Мирсалаев.

    По его словам, в последние годы страховой сектор демонстрирует устойчивый рост и стабильность, и эта тенденция сохранится в будущем. "Согласно документам "Стратегия социально-экономического развития 2022–2026" и "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития", утвержденным президентом страны, целевой минимум для роста страхового рынка установлен на уровне 10%, и отрасль уже пять лет стабильно превышает этот показатель", - сказал Мирсалаев.

    Исполнительный директор отметил, что рост рынка отражает как увеличение числа клиентов, так и повышение доверия: граждане осознают свои риски и используют страховые механизмы для их управления, а страхование становится частью повседневной жизни. "Сильный страховой сектор - это сильная экономика, а сильная экономика - это сильный Азербайджан", - добавил он.

    Напомним, что в 2025 году страховые компании Азербайджана собрали 1 млрд 504,709 млн манатов страховых премий, что на 11,2% больше, чем в 2024 году. Объем выплат составил 920,395 млн манатов, увеличившись на 22,3% по сравнению с предыдущим годом.

