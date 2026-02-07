Цена азербайджанской нефти приблизилась к $71

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на $0,93 или 1,33% - до $70,7.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent составила $71,4.

В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB выросла на $0,92 или 1,37%, составив $68,19.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65 за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.