    Цена азербайджанской нефти приблизилась к $71

    Энергетика
    • 07 февраля, 2026
    • 11:02
    Цена азербайджанской нефти приблизилась к $71

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на $0,93 или 1,33% - до $70,7.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent составила $71,4.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB выросла на $0,92 или 1,37%, составив $68,19.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65 за баррель.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light азербайджанская нефть
    Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dolları keçib
    Azeri Light crude price rises to $70.7 per barrel on world markets
