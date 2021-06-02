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Жительница бакинского поселка причинила ущерб природе на 2 500 манатов

Жительница бакинского поселка причинила ущерб природе на 2 500 манатов Поступившая в Государственную службу экологической безопасности жалоба в связи с вырубкой деревьев в поселке Гарачухур Сураханского района была рассмотрена и факт подтвердился.
Экология
2 июня 2021 г. 12:59
Жительница бакинского поселка причинила ущерб природе на 2 500 манатов

Поступившая в Государственную службу экологической безопасности жалоба в связи с вырубкой деревьев в поселке Гарачухур Сураханского района была рассмотрена и факт подтвердился.

Как сообщил Report официальный представитель службы Бахруз Мамедов, в ходе расследования было установлено, что во время строительных работ на земельном участке, предоставленном Гюльчичек Мирзаевой на территории поселка, были срублены 2 тополя и нанесен ущерб природе на сумму 2 580 манатов.

Представитель службы экологической безопасности отметил, что, поскольку сумма причиненного ущерба составляет состав преступления, собранные документы были направлены в Сураханскую районную прокуратуру.

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