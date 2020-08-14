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Женщина оштрафована за вырубку деревьев в Новханы

Женщина оштрафована за вырубку деревьев в Новханы Сотрудники Государственной службы экологической безопасности расследовали жалобу на вырубку деревьев в селе Новханы Абшеронского района.
Экология
14 августа 2020 г. 18:00
Женщина оштрафована за вырубку деревьев в Новханы

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности расследовали жалобу на вырубку деревьев в селе Новханы Абшеронского района.

Как сообщил Report заместитель начальника службы Рамал Багиров, при осмотре территории выяснилось, что на улице Керима Керимова было вырублено 10 кипарисов и обрезано 5 деревьев этого вида:

"В ходе расследования установлено, что деревья были вырублены по указанию жительницы села Солмаз Фаталиевой. По факту составлен акт, и нанесенный природе ущерб оценен в 1 960 манатов. С целью юридической оценки дела и принятия соответствующих мер против виновного, собранные по факту документы направлены в Абшеронскую районную прокуратуру".

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