Женщина оштрафована за вырубку деревьев в Новханы

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности расследовали жалобу на вырубку деревьев в селе Новханы Абшеронского района.

Сотрудники Государственной службы экологической безопасности расследовали жалобу на вырубку деревьев в селе Новханы Абшеронского района.

Как сообщил Report заместитель начальника службы Рамал Багиров, при осмотре территории выяснилось, что на улице Керима Керимова было вырублено 10 кипарисов и обрезано 5 деревьев этого вида:

"В ходе расследования установлено, что деревья были вырублены по указанию жительницы села Солмаз Фаталиевой. По факту составлен акт, и нанесенный природе ущерб оценен в 1 960 манатов. С целью юридической оценки дела и принятия соответствующих мер против виновного, собранные по факту документы направлены в Абшеронскую районную прокуратуру".