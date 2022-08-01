Завтра в районах ожидается 39 градусов тепла

2 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

2 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26°, днем ​​32-37° тепла. В Баку ночью будет 24-26°, днем ​​34-36° тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50-55%.

Завтра в большинстве районов Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 34-39° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 21-26° тепла.