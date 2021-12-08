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Завтра в районах Азербайджана ожидаются дождь и снег

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дождь и снег 12:59
Экология
8 декабря 2021 г. 13:09
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дождь и снег

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 9 декабря.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Утром местами вероятен дождь. Умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-10°, днем - 12-15° тепла, в Баку ночью - 7-9°, днем - 12-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами осадки, на отдельных территориях интенсивные, в горных районах вероятен снег. Местами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем – 9-14° тепла, в горах ночью – 0-5° мороза, днем – 2-7° тепла.

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Версия на английском языке Rain, snow expected in Azerbaijan’s districts tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah rayonlara yağış, qar yağacaq

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